La Junta de Educación de Texas aprobó un nuevo plan de estudios que obligará a las escuelas públicas a incluir la Biblia como lectura obligatoria en inglés y literatura. Impactará a más de 5 millones de estudiantes desde el ciclo 2030-2031.

Texas se convierte así en el primer estado en imponer un canon literario obligatorio para todo su alumnado. Cada grado deberá leer títulos específicos “en su totalidad”, combinando Biblia y clásicos estadounidenses.

¿Qué textos incluye el plan de lectura obligatoria en las escuelas públicas de Texas?

La currícula mezcla literatura infantil, documentos históricos y pasajes bíblicos según el nivel. En tercer grado se leerá una adaptación de Daniel y el foso de los leones junto a “Stuart Little”. En sexto grado, el Salmo del Pastor junto a poemas de Langston Hughes y Robert Frost.

Algunos títulos incluidos:

Versión ilustrada de David y Goliat (primaria)

Pasajes sobre Adán y Eva (estudiantes avanzados)

“Discurso de Gettysburg”, de Abraham Lincoln

Salmo del Pastor (Libro de los Salmos)

Las citas deberán tomarse de traducciones específicas, como la versión King James, usada por iglesias protestantes pero evitada por la Iglesia Católica. La medida se suma a la exhibición obligatoria de los Diez Mandamientos en las aulas, ya validada por un tribunal federal.

La currícula mezcla literatura infantil, documentos históricos y pasajes bíblicos según el nivel. Fuente: Freepik.

¿Por qué genera rechazo la enseñanza de la Biblia en las escuelas públicas?

Los críticos sostienen que la medida viola la separación entre Iglesia y Estado. La legisladora Evelyn Brooks, única republicana en contra, la calificó de “inconstitucional”. El rabino Joshua Fixler advirtió que obligará a docentes a “cruzar la línea” hacia la religión.

Un tercio de los adultos de Texas se identifica como no cristiano, según Pew Research Center. Las familias podrán pedir que sus hijos no participen, aunque los textos podrían integrar evaluaciones estandarizadas.