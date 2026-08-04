En la sesión de apertura de este martes, 4 de agosto de 2026,del Euro cotiza a 0.87 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.22% en relación con el día anterior.

En la última semana, el Euro cayó un 1.15%, mientras que en el último año avanzó un 0.98%, señalando una corrección reciente dentro de una trayectoria anual levemente positiva.

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Fuente: narrativas-us

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.0006%, es menor que la volatilidad anual del 5.6163%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, pues en los últimos dos días ha incrementado su valor en relación con las jornadas anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que puede impactar favorablemente en las transacciones comerciales y la confianza en el mercado.

Este ascenso del Euro indica un posible cambio en las expectativas económicas, lo que podría atraer más inversiones en la región.

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Conocé la cotización de este martes, 4 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este viernes, 10 de abril de 2026.

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