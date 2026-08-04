En la apertura de mercados de este martes, 4 de agosto de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.74 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.05%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina retrocedió levemente (-0.51%) y en el último año acumuló una caída moderada (-0.73%), señalando una tendencia bajista.

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Conocé la cotización de este martes, 4 de agosto de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 6.10%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 6.04%, indicando que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra un comportamiento positivo, con un dato de 1 que indica que la tendencia se ha mantenido en ascenso durante los días anteriores. Este aumento en su valor refleja un interés creciente en la moneda frente a las fluctuaciones del mercado.

En contraste, si el dato hubiera sido negativo, la tendencia habría indicado una caída en el valor de la Libra, sugiriendo preocupaciones económicas o inestabilidad. Actualmente, la tendencia positiva sugiere una confianza renovada en la economía británica.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar libra esterlina en Estados Unidos?

Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar libra esterlina en USA