En la sesión de apertura de este martes, 4 de agosto de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,230.82 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 3.1% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del peso colombiano subió 0.94%, pero en el último año registra una variación de -14.12%, reflejando un desempeño mixto.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 31.73%, lo que es significativamente mayor que su volatilidad anual del 13.65%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, con un dato de 1 igual a -3. Esto indica que la moneda ha ido perdiendo valor frente al dólar, reflejando una caída constante y preocupante en su cotización.

En contraste, el dato de 1 también podría ser visto como una señal de la necesidad de intervenciones económicas que respalden la estabilidad del Peso colombiano. El deterioro de la moneda podría afectar la economía, generando incertidumbre en los mercados.

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Conocé la cotización de este martes, 4 de agosto de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

Recomendaciones para cambiar peso colombiano en Estados Unidos