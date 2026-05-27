Las plataformas de streaming ofrecen un amplio catálogo de contenido audiovisual para que los usuarios disfruten en su tiempo libre. Sin embargo, en algunas ocasiones, se suele perder demasiado tiempo escogiendo qué visualizar.

Por esa razón, Disney+ ofrece el ranking de lo más visto durante el lunes 25 de mayo del 2026 por el público estadounidense para que elijas cuál es tu series favorita.

Las películas más vistas de Disney+.

4_ El diablo viste de Prada En el frenético universo de la moda neoyorquina, la revista Runway es la meca. Bajo la férrea dirección —y la manicura impecable— de Miranda Priestly, trabajar allí supone un desafío intimidante para cualquiera que aspire a triunfar. Para Andy Sachs, recién graduada, ser asistente de Miranda podría abrirle todas las puertas. Pero ella sobresale por su aspecto descuidado dentro del pequeño ejército de guapísimas redactoras de la revista. Andy se da cuenta enseguida de que, para tener éxito en ese negocio, no le bastará con la iniciativa y la determinación. Y el desafío definitivo lo tiene justo delante, ataviado con Prada de arriba abajo.

5_ La guerra de las galaxias. Episodio I: La amenaza fantasma La Federación de Comercio ha impuesto un bloqueo al pequeño planeta Naboo, gobernado por la joven reina Amidala. Esta medida responde a un plan urdido por el Sith Darth Sidious, quien, desde el anonimato, manipula a los neimoidianos que encabezan la Federación. Convencida por los Jedi Qui-Gon Jinn y su padawan, Obi-Wan Kenobi, Amidala viaja a Coruscant, capital de la República y sede del Consejo Jedi, para intentar mediar en la amenaza. Sin embargo, al burlar el bloqueo, la nave real sufre daños y la tripulación se ve obligada a aterrizar en el remoto y desértico planeta Tatooine.

Las películas más vistas de Disney+.

8_ The Mandalorian En la caótica época posterior a la caída del Imperio Galáctico, un cazarrecompensas blindado, conocido únicamente como El Mandaloriano, acepta un encargo lucrativo pero misterioso.