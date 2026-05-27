Las plataformas de streaming ofrecen un amplio catálogo de contenido audiovisual para que los usuarios disfruten en su tiempo libre. Sin embargo, en algunas ocasiones, se suele perder demasiado tiempo escogiendo qué visualizar.
Por esa razón, Disney+ ofrece el ranking de lo más visto durante el lunes 25 de mayo del 2026 por el público estadounidense para que elijas cuál es tu series favorita.
- 4_ El diablo viste de Prada En el frenético universo de la moda neoyorquina, la revista Runway es la meca. Bajo la férrea dirección —y la manicura impecable— de Miranda Priestly, trabajar allí supone un desafío intimidante para cualquiera que aspire a triunfar. Para Andy Sachs, recién graduada, ser asistente de Miranda podría abrirle todas las puertas. Pero ella sobresale por su aspecto descuidado dentro del pequeño ejército de guapísimas redactoras de la revista. Andy se da cuenta enseguida de que, para tener éxito en ese negocio, no le bastará con la iniciativa y la determinación. Y el desafío definitivo lo tiene justo delante, ataviado con Prada de arriba abajo.
- 5_ La guerra de las galaxias. Episodio I: La amenaza fantasma La Federación de Comercio ha impuesto un bloqueo al pequeño planeta Naboo, gobernado por la joven reina Amidala. Esta medida responde a un plan urdido por el Sith Darth Sidious, quien, desde el anonimato, manipula a los neimoidianos que encabezan la Federación. Convencida por los Jedi Qui-Gon Jinn y su padawan, Obi-Wan Kenobi, Amidala viaja a Coruscant, capital de la República y sede del Consejo Jedi, para intentar mediar en la amenaza. Sin embargo, al burlar el bloqueo, la nave real sufre daños y la tripulación se ve obligada a aterrizar en el remoto y desértico planeta Tatooine.
- 8_ The Mandalorian En la caótica época posterior a la caída del Imperio Galáctico, un cazarrecompensas blindado, conocido únicamente como El Mandaloriano, acepta un encargo lucrativo pero misterioso.
- 9_ La guerra de las galaxias (Star Wars) En los sombríos días del Imperio, la princesa Leia, al frente de la rebelión que busca restaurar la República en la galaxia, es apresada por las despiadadas fuerzas imperiales comandadas por el implacable Darth Vader, el servidor más leal del Emperador.
- 10_ La guerra de las galaxias. Episodio II: El ataque de los clones (Star Wars: Episode II - Attack of the Clones) Se avecinan tiempos sombríos para la República. Permanece atrapada en disputas y sumida en el desorden. Un movimiento separatista, que agrupa a cientos de mundos y poderosas alianzas bajo el enigmático conde Dooku, plantea nuevas amenazas para la galaxia, a las que ni siquiera los Jedi parecen capaces de poner fin. Estas maniobras, orquestadas desde hace tiempo por una fuerza poderosa, desembocan en el estallido de las Guerras Clon y marcan el comienzo del fin de la República. Para allanar el camino, los separatistas planean asesinar a la senadora Padmé Amidala. Para evitar nuevos atentados, su protección se confía a dos Caballeros Jedi.