El Gobierno confirmó un nuevo feriado para el mes de abril, de acuerdo con el calendario oficial y modificará la rutina laboral de miles de personas en los próximos días. La jornada coincide con el día lunes, por lo que muchos trabajadores podrán acceder a un fin de semana largo que también impactará sobre oficinas, trámites y distintos servicios. Como suele ocurrir con este tipo de disposiciones, habrá sectores que sí tendrán el día libre y otros que deberán confirmar si trabajan con normalidad o si se suman al esquema especial. El feriado estatal corresponde a Patriots’ Day, una fecha que en 2026 se celebrará el lunes 20 de abril. La jornada se aplica en Massachusetts, ya que no corresponde a un asueto federal, donde el calendario oficial contempla esta conmemoración como día no laborable para distintos sectores. Entre los principales alcanzados aparecen: Por esa razón, el lunes tendrá una dinámica diferente en buena parte del estado y funcionará como un verdadero fin de semana largo para miles de personas. Patriots’ Day recuerda las batallas de Lexington y Concord de 1775, consideradas entre los primeros enfrentamientos de la Guerra de Independencia. Por ese motivo, la fecha mantiene hasta hoy un fuerte valor histórico y sigue ocupando un lugar destacado dentro del calendario oficial. Además de su significado institucional, la jornada suele estar acompañada por distintas actividades conmemorativas y eventos tradicionales. Entre ellos aparece el Maratón de Boston, una de las citas más conocidas vinculadas a esta fecha y que cada año moviliza a miles de personas. Tal y como ocurre durante los feriados estatales, la adhesión de las empresas al asueto depende del sector, del empleador y del tipo de actividad, por lo que muchos empleados del ámbito privado podrían mantener su jornada habitual. Por eso, quienes tengan trámites, turnos o compromisos laborales ese lunes deberán revisar con anticipación el funcionamiento de oficinas, escuelas y servicios. En algunos casos habrá cierres completos, mientras que en otros podría haber atención reducida o cambios especiales por el feriado.