Con un plan orientado a intervenir de manera directa en los precios, la administración local propone establecer una red de supermercados municipales en Nueva York con el objetivo de contrarrestar el incremento del costo de vida y asegurar el acceso a productos básicos a precios más razonables.

Nueva York busca implementar un ambicioso programa para combatir la inflación en los productos alimenticios

La propuesta, promovida por el alcalde Zohran Mamdani, contempla una inversión primordial de 70 millones de dólares destinada a desarrollar espacios de venta gestionados por el propio Estado. El objetivo central es mitigar el impacto de la inflación alimentaria en Nueva York, que en la última década ha mostrado un crecimiento notablemente superior al promedio nacional.

En ese marco, el modelo propone que el municipio mantenga la propiedad de los terrenos y absorba costos estructurales como alquileres y mantenimiento, lo que facilitaría transferir dichos ahorros directamente al precio final de los productos.

La medida busca combatir la inflación de los precios de los alimentos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Dónde se localizarán los primeros supermercados de gestión pública

El proyecto tendrá su punto de partida en La Marqueta, un mercado de relevancia histórica ubicado en East Harlem, donde se procederá a construir el primer establecimiento desde sus cimientos. No obstante, la primera apertura oficial del programa está pautada para finales de 2027, aunque la ubicación aún debe confirmarse.

A largo plazo, se pretende establecer al menos un supermercado municipal en cada distrito de Nueva York antes del año 2029.

Además, las autoridades han señalado que estos comercios se dedicarán exclusivamente a la venta de productos esenciales, excluyendo categorías como el tabaco o la lotería, que son comunes en otros puntos de venta.