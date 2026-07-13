El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha confirmado un reembolso garantizado de USD 2,200 por cada hijo calificado para aquellos que completen su declaración durante la temporada fiscal. El pago automático se efectúa mediante depósito directo y beneficia a familias que habitualmente no declaran impuestos.

El beneficio se atribuye al Crédito Tributario por Hijos, uno de los programas principales del ente recaudador federal en Estados Unidos. La cantidad puede fluctuar en función de los ingresos del hogar y la situación fiscal reportada.

¿Quiénes son elegibles para recibir el reembolso del IRS de USD 2,200?

El reembolso automático del IRS de USD 2,200 se dirige a contribuyentes que tengan hijos que satisfacen los requisitos establecidos. El menor debe ser menor de 17 años, haber convivido con el adulto responsable durante más de la mitad del año y no haber cubierto por sí mismo la mayor parte de sus gastos .

Asimismo, es imperativo que el menor disponga de un número de Seguro Social válido y que el adulto responsable posea estatus de ciudadano estadounidense, nacional o residente legal. El beneficio completo se otorga a aquellos cuyos ingresos anuales no excedan USD 200,000, o USD 400,000 en declaraciones conjuntas; superando estos límites, el crédito se verá disminuido.

El pago automático se efectúa mediante depósito directo y beneficia a familias que habitualmente no declaran impuestos.

¿Qué formulario en línea requiere el IRS para activar el pago automático?

Para obtener el reembolso garantizado de USD 2,200 del IRS, es fundamental presentar la declaración federal de impuestos junto con el Anexo 8812, en el cual se especifican los hijos calificados y otros dependientes. Dicha presentación facilita el cálculo automático del crédito y el depósito directo.