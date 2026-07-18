La normativa conocida como “Distracted Walk Law” es una disposición vigente en la ciudad de Honolulu, ubicada en el Estado de Hawaii, cuyo propósito es disminuir la cantidad de peatones que atraviesan la vía pública utilizando el teléfono móvil.

Más allá de ser un mero recordatorio, los funcionarios policiales poseen la autoridad plena para imponer multas a quienes infrinjan esta regla. Esta medida responde a la alarmante cantidad de incidentes documentados en la ciudad asociados a este tipo de distracciones.

Caminar distraído en Honolulu: normativa sobre el paso peatonal

En esta ciudad, está prohibido caminar observando el celular mientras se atraviesa la calle desde el año 2017, cuando se ratificó una ordenanza municipal conocida como “Distracted Walking Law”, integrándose en el código local bajo la sección 15-24.23 de las Ordenanzas Revisadas de Honolulu.

La normativa prohíbe de manera categórica el uso de dispositivos electrónicos al cruzar calles o autopistas : ningún peatón tiene permitido transitar una vía mientras utiliza un dispositivo electrónico, que abarca celulares, tabletas, portátiles o cámaras digitales. La única excepción admitida consiste en el uso del teléfono para efectuar una llamada de emergencia al 911.

En esta ciudad, está prohibido caminar observando el celular mientras se atraviesa la calle desde el año 2017.

Las sanciones por infringir la normativa que prohíbe transitar con el teléfono móvil en la mano

Las multas se establecen en función de la reincidencia del infractor:

La primera ronda oscila entre los 15 y 35 dólares .

La segunda multa asciende a aproximadamente 75 dólares .

La tercera puede llegar a ser de hasta 99 dólares.

Esta ley faculta a los policías para imponer sanciones a cualquier peatón que no la cumpla, incluso si solo está consultando la hora.

Las justificaciones para esta medida: información que sustenta la elección

La presente normativa aborda una cuestión específica relacionada con la seguridad vial, dado que las autoridades locales indicaron que Honolulu presentaba una de las tasas más elevadas de peatones atropellados en las intersecciones, sobre todo entre la población de edad avanzada.

El incremento en el uso de smartphones ha tenido un efecto directo: se ha observado un aumento constante de incidentes asociados al “distracted walking”.