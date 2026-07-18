Cuando el Servicio de Impuestos Internos (IRS) inicia un embargo por deudas fiscales, las parejas casadas corren el riesgo de enfrentarse a una consecuencia directa: las cuentas bancarias, los vehículos y otros bienes pueden quedar sujetos a embargo conjunto si no se resuelve la situación adecuadamente.

Esto ocurre porque, en numerosas ocasiones, las obligaciones tributarias son compartidas al presentar declaraciones en conjunto. Si el procedimiento para detener el embargo, como el pago o la negociación de la deuda, se pospone, la entidad puede proceder al embargo de activos que pertenecen a ambos cónyuges.

Por qué el IRS tiene la autoridad para embargar a cónyuges y qué procedimientos deben seguir para proteger sus bienes

El IRS determina que, cuando una pareja presenta una declaración conjunta, ambos cónyuges tienen la responsabilidad total del pago de impuestos, intereses y posibles penalizaciones . Esto permite al organismo realizar acciones sobre bienes compartidos en caso de deuda no saldada.

En esta situación, si la deuda persiste, el embargo puede afectar:

Cuentas bancarias tanto conjuntas como individuales asociadas

Propiedades obtenidas durante el matrimonio

Vehículos u otros activos registrados a nombre de cualquiera de los cónyuges

En general, la mayoría de las parejas casadas declaran de manera conjunta.

Un procedimiento esencial para detener los embargos del IRS

El punto central es que el embargo no es inevitable. Existen dos vías principales para detenerlo antes de que avance:

Pago total de la deuda: es la forma más directa de frenar cualquier acción de cobro.

Negociación con el IRS: incluye acuerdos de pago, planes en cuotas o alternativas como ofertas de transacción. Postergar este trámite es lo que puede agravar la situación, ya que el IRS puede continuar con acciones más severas de cobro.

¿Qué ocurre si la responsabilidad es de un sólo cónyuge?

Un error en una declaración conjunta puede acarrear consecuencias imprevistas ante el IRS, incluso alterar el monto adeudado o generar una devolución de dinero en determinadas circunstancias.

No obstante, el ente recaudador federal considera situaciones en las que uno de los cónyuges no tuvo responsabilidad directa en el error.

Para estos casos, se establece el denominado Alivio del Cónyuge Inocente, que permite la separación de las obligaciones fiscales.

Requisitos necesarios para obtener el alivio del cónyuge inocente

Para solicitar este beneficio, es necesario cumplir con ciertos criterios fundamentales, como:

El error o la deuda debió ser responsabilidad exclusiva de la otra parte conyugal.

La persona afectada no contaba con conocimiento, ni tenía una forma razonable de conocer dicha deuda.

Este mecanismo puede aplicarse tanto a parejas actuales como a ex cónyuges, dependiendo de las circunstancias del caso.