La ciudad de Nueva York continúa impulsando cambios para modernizar su sistema de transporte público.

El alcalde Zohran Mamdani confirmó una obra histórica que cambiará la circulación en uno de los principales corredores del Bronx .

El proyecto contempla la construcción de una vía exclusiva para autobuses (Busway) que permitirá disminuir significativamente los tiempos de traslado.

¿En qué consiste la nueva Busway que construirá Nueva York?

El proyecto contempla la creación de la primera Busway del Bronx, una vía especialmente diseñada para que los autobuses puedan circular con mayor rapidez .

Según explicaron las autoridades locales, la obra se desarrollará sobre Fordham Road, uno de los corredores con mayor cantidad de pasajeros de toda la ciudad y una arteria clave para la movilidad diaria de residentes, trabajadores y estudiantes.

El objetivo es priorizar el transporte público, mejorar la velocidad comercial de los autobuses y ofrecer un servicio mucho más confiable para millones de usuarios.

¿Cuándo comenzará la obra y cuándo estará lista?

Fuente: Freepik y Shutterstock.

De acuerdo con el anuncio oficial, los trabajos comenzarán durante 2027 , luego de finalizar la etapa de planificación, consultas públicas y diseño definitivo del proyecto.

Si el cronograma previsto se cumple, la nueva Busway estará operativa durante ese mismo año, convirtiéndose en una de las intervenciones más importantes del plan de movilidad impulsado por la ciudad.

¿Qué beneficios tendrá para los pasajeros?

Las autoridades de Nueva York sostienen que la nueva infraestructura permitirá mejorar el funcionamiento del transporte público mediante:

Reducción de los tiempos de viaje .

Mayor puntualidad de los autobuses.

Menor congestión en uno de los corredores más utilizados del Bronx.

Un servicio más eficiente para millones de pasajeros .

Mejor conexión con otras líneas del sistema de transporte.

El proyecto busca incentivar el uso del transporte público como alternativa al automóvil particular.

¿Qué otras mejoras anunció Mamdani para los autobuses de Nueva York?

La nueva vía exclusiva forma parte de un plan más amplio orientado a fortalecer la red de autobuses de la ciudad.

Entre las medidas anunciadas también se incluyen:

Nuevos carriles exclusivos para autobuses.

Modernización de la infraestructura vial.

Mejoras en la frecuencia del servicio.

Optimización de los tiempos de circulación en los corredores con mayor demanda.

Estas iniciativas buscan ofrecer un transporte público más rápido, confiable y accesible para los neoyorquinos.