El nuevo beneficio permitirá que millones de aspirantes rindan los exámenes de ingreso al empleo público.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció una iniciativa que amplía las oportunidades laborales para millones de residentes.

La medida elimina el costo de los exámenes de ingreso al empleo público, un requisito obligatorio para acceder a numerosos puestos dentro de la administración municipal.

¿En qué consiste el nuevo beneficio de empleo anunciado por Mamdani?

La nueva iniciativa elimina el pago de los exámenes de ingreso al empleo público , una tarifa que hasta ahora debían abonar los aspirantes para participar en los procesos de selección del servicio civil.

La decisión forma parte de una estrategia para hacer que el servicio civil sea más accesible, especialmente para jóvenes y personas de bajos ingresos, quienes muchas veces desisten de postularse debido a los costos asociados al proceso de selección.

¿Quiénes podrán acceder al beneficio?

El beneficio también alcanza a jóvenes y estudiantes que buscan su primer empleo. ChatGPT - Wikimedia Commons

El programa beneficiará a quienes deseen participar en los concursos de empleo público organizados por la ciudad de Nueva York.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Presentarse a un examen de servicio civil convocado por la ciudad.

Cumplir con los requisitos específicos establecidos para cada puesto .

Respetar los plazos de inscripción fijados por las autoridades.

Cada oferta laboral podrá exigir además condiciones particulares relacionadas con estudios, experiencia profesional o certificaciones.

¿Cómo inscribirse a los exámenes de empleo público en Nueva York?

Las personas interesadas deberán consultar las convocatorias publicadas por la New York City Department of Citywide Administrative Services (DCAS), organismo encargado de administrar los concursos del servicio civil.

Allí podrán conocer:

Las vacantes disponibles.

Los requisitos de cada puesto.

Las fechas de inscripción.

El cronograma de exámenes.

La documentación necesaria para participar.

¿Qué tipos de empleos se cubren mediante estos exámenes?

Los exámenes de servicio civil son utilizados para seleccionar candidatos para una amplia variedad de puestos dentro del gobierno municipal.

Entre ellos se encuentran cargos administrativos, técnicos, operativos, de mantenimiento, atención al público, seguridad, salud y otros empleos permanentes distribuidos en las diferentes agencias de la ciudad de Nueva York.

Cada convocatoria establece los requisitos, el temario del examen y las condiciones específicas que deben reunir los postulantes.

¿Por qué se considera una medida histórica?

Hasta ahora, los aspirantes debían pagar una tarifa para rendir los exámenes de ingreso, lo que representaba un obstáculo para muchas personas interesadas en trabajar para la ciudad.