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Los ciudadanos de México que puedan obtener y completar el Formulario DSP-150 podrán tramitar un documento opcional.

Para viajar a Estados Unidos como turista, el pasaporte y la visa americana son dos documentos de vital importancia, ya que son de presentación obligatoria para tener habilitado el ingreso de parte de las autoridades migratorias.

Sin embargo, los ciudadanos de México que puedan obtener y completar el Formulario DSP-150 podrán tramitar un documento opcional que les permitirá ingresar a determinados sectores de Texas, Nuevo México, Arizona y California sin presentar una visa tradicional.

Formulario DSP-150: cómo funciona y en qué situaciones se necesita identificación internacional

La conocida como Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) puede usarte para ingresar al país vía marítima o terrestre por hasta 30 días , sin presentar un pasaporte ni visa vigente.

No obstante, el alcance de este permiso está limitado por lo que se conoce como “zona fronteriza”, cuando se usa como documento independiente, y en estas situaciones solo habilita visitas cortas.

Para visitas más largas, se debe presentar junto con el pasaporte, y en este último caso se puede ingresar por cualquier vía.

Según indica el Departamento de Estado: “Se emite como una tarjeta plastificada, que cuenta con gráficos y tecnología mejorados, similares al tamaño de una tarjeta de crédito”.

Requisitos para obtener el Formulario DSP-150

Para poder acceder a la gestión de este documento, se deben cumplir con estas tres condiciones:

Ser ciudadano mexicano y residir en México

Cumplir con los estándares de elegibilidad para la visa B1 o B2

Demostrar vínculos sólidos en México que sean considerados motivos fuertes para regresar

La BCC es válida durante 10 años después de su fecha de emisión.

Para visitas más largas, se debe presentar junto con el pasaporte, y en este último caso se puede ingresar por cualquier vía. El Cronista | Shutterstock y EFE

Zona fronteriza: cómo se define para quienes presenten el documento de manera independiente

Quienes utilicen este documento en lugar de una visa o un pasaporte podrán ingresar a Estados Unidos con fines de turismo, negocios no remunerados o visitas familiares podrán acceder a: