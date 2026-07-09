Históricamente, en la ciudad de Nueva York los residentes suelen hacer uso intensivo del metro y del autobús.

En la ciudad de Nueva York, las personas suelen hacer uso intensivo del metro y del autobús. Es por ello que la Metropolitan Transportation Authority (MTA) se encarga de mantener el orden y la calidad del servicio a través de controles.

En el primer caso, el metro tiene molinetes y hace no tanto tiempo, incorporó nuevas puertas automáticas que se abren cuando impacta el pago. No obstante, en el autobús el control lo siguen realizando agentes del MTA.

En los últimos 12 meses se vio un aumento en la cantidad de casos de evasión de tarifas. Por ello, la MTA busca reforzar los controles en este medio de transporte implementando un nuevo sistema.

La Metropolitan Transportation Authority (MTA) se encarga de mantener el orden y la calidad del servicio a través de controles. Wikimedia Commons

La MTA registrará uno por uno cada autobús: ¿Cuál es el nuevo sistema que implementará Nueva York?

La MTA comenzará a implementar en las próximas semanas un nuevo sistema de control de tarifas, inspirado en el esquema utilizado en países europeos. A partir de ahora, los agentes de la MTA podrán subirse y realizar las verificaciones mientras el autobús sigue su recorrido, sin que el coche deba interrumpir su viaje hasta que finalice el control.

El objetivo principal es verificar que los pasajeros hayan pagado la tarifa correctamente. Los controles serán aleatorios. Adicionalmente, también se implementará la emisión electrónica de sanciones para agilizar los procedimientos.

Se diferencia del sistema actual porque hasta el momento, los inspectores debían solicitar a los autobuses que detengan el recorrido para subir y controlar los boletos de los pasajeros, algo que resultaba en demoras para ambas partes.

La MTA aplicará multas a quienes no paguen la tarifa correcta: ¿De cuánto son las sanciones?

La MTA castigará con multas a quienes no paguen la tarifa adecuada. Seguirá el siguiente esquema de sanciones:

Primera infracción: advertencia sin multa.

Segunda infracción dentro de un período de cuatro años: multa de 100 dólares .

Tercera infracción o reincidencias posteriores: multa de 150 dólares o incluso una citación adicional según el caso

¿Por qué se toma esta decisión de Nueva York?

El autobús local en Nueva York tiene un costo promedio de 3 dólares, mientras que los que tienen recorrido expreso cuestan 7,25 dólares. La medida de la MTA llega en un contexto en el que muchos pasajeros buscaban evadir el pago, algo que impactó de forma negativa en el sistema de transporte de neoyorquino.

Esto generó grandes pérdidas económicas y la nueva medida busca recuperar fondos para mantener la calidad y frecuencia del servicio, para que los residentes de Nueva York puedan seguir disfrutando del autobús día tras día.