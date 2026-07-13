El Gobierno de Estados Unidos establece un procedimiento especial para los ciudadanos que recibieron su pasaporte cuando todavía eran menores de edad. Quienes obtuvieron el documento antes de cumplir los 16 años no pueden renovarlo por internet ni por correo mediante el trámite simplificado destinado a los adultos.

Esto no significa que pierdan el derecho a tener pasaporte. La regla obliga a presentar una nueva solicitud en persona, aportar nuevamente la documentación requerida y cumplir con las condiciones especiales previstas para los menores.

Todos los que obtuvieron el pasaporte americano antes de esta edad no podrán renovarlo

Los pasaportes estadounidenses emitidos a menores de 16 años no son renovables. Una vez vencidos, el titular debe solicitar un documento nuevo mediante el Formulario DS-11.

La restricción alcanza a todos los pasaportes que fueron expedidos cuando su titular tenía 15 años o menos, incluso si la persona ya es mayor de edad al momento de realizar el nuevo trámite.

Estados Unidos no permite renovar mediante el procedimiento simplificado los pasaportes que fueron emitidos antes de los 16 años. Fuente: El Cronista.

Deberán solicitar un pasaporte nuevo

La norma no impide que la persona vuelva a conseguir el documento. Lo que queda prohibido es utilizar el procedimiento denominado “renovación” para un pasaporte expedido antes de los 16 años. En esos casos, el Gobierno considera que debe tramitarse una nueva solicitud.

La diferencia es importante:

El titular conserva su ciudadanía y su derecho a solicitar un pasaporte.

El documento anterior puede utilizarse como prueba de ciudadanía si se encuentra en condiciones aceptables.

La persona debe presentarse ante una instalación autorizada.

Debe completar el Formulario DS-11 y no el formulario de renovación.

Cómo solicitar un pasaporte nuevo

Cuando el pasaporte anterior fue emitido antes de los 16 años, el solicitante debe completar el procedimiento correspondiente a una nueva solicitud. Los pasos generales incluyen: