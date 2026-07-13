La cotizacióndel Euro este lunes 13 de julio en Estados Unidos es de 0.88 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.13% en comparación con la jornada anterior.

El Euro subió 26.32% en la última semana y 402.42% en el último año, reflejando una marcada tendencia alcista.

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La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 3.28%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual fue del 5.70%.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, fortaleciendo su posición en el mercado.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, hubiéramos observado una tendencia a la baja, lo que habría señalado una depreciación de la moneda. La tendencia estable, con un dato de -1 igual a 0, indicaría que el Euro ha mantenido su valor sin cambios significativos.

Analizando esta tendencia, podemos concluir que el Euro está ganando confianza entre los inversores en comparación con los días previos.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar euro en Estados Unidos