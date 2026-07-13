La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este lunes 13 de julio en Estados Unidos es de 7.62 USD. Dicho precio presenta una variación del 0% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco varió 2.49% y en el último año acumuló un cambio de 1.67%, lo que sugiere un repunte reciente algo mayor que la tendencia anual.

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Conocé la cotización de este lunes, 13 de julio de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco, que es del 13.92%, es menor que la volatilidad anual del 20.27%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva hoy, ya que su relación con los días pasados ha sido favorable. En este caso, el dato 0 es positivo, indicando un incremento en el valor de la moneda en comparación a las últimas sesiones.

Este aumento en la cotización sugiere un fortalecimiento del Quetzal guatemalteco, lo que podría ser un reflejo de la estabilidad económica y confianza en el mercado local. Sin embargo, es importante seguir de cerca estos movimientos para anticipar posibles cambios.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA