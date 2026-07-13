Renovar el pasaporte estadounidense mediante el formulario DS-82 es una de las alternativas más utilizadas por los ciudadanos que cumplen con los requisitos establecidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Aunque el proceso puede completarse por correo, la solicitud solo será aceptada si la documentación presentada cumple con los criterios oficiales .

Por eso, antes de enviar el formulario, conviene verificar cuidadosamente cada requisito para evitar contratiempos durante la renovación del pasaporte.

¿Cuál es el error que puede provocar el rechazo del trámite?

El formulario DS-82 es el documento que utilizan los ciudadanos estadounidenses que cumplen determinados requisitos para renovar su pasaporte por correo.

De acuerdo con las indicaciones oficiales, uno de los errores que más inconvenientes genera es firmar el formulario antes de tiempo o no hacerlo siguiendo las instrucciones establecidas.

También pueden surgir problemas cuando la información está incompleta, contiene datos incorrectos o presenta inconsistencias con la documentación adjunta.

Si esto ocurre, el Departamento de Estado puede devolver la solicitud para que sea corregida o demorar el proceso hasta que el solicitante subsane los errores detectados.

¿Quiénes pueden utilizar el formulario DS-82?

Estados Unidos rechaza el trámite del pasaporte si se presenta el formulario DS-82 con estos errores. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El formulario DS-82 está destinado a quienes cumplen con determinadas condiciones establecidas por las autoridades.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Presentar el pasaporte anterior junto con la solicitud.

Que el documento haya sido emitido cuando el titular tenía al menos 16 años .

Que el pasaporte haya sido expedido durante los últimos 15 años .

Que el documento no esté dañado más allá del desgaste normal por el uso.

En caso de haber cambiado de nombre, presentar la documentación legal que lo acredite.

Si el solicitante no cumple con estas condiciones, deberá realizar el trámite mediante otro procedimiento.

¿Qué otros requisitos deben cumplirse para renovar el pasaporte?

Además del formulario correctamente completado, el Departamento de Estado exige presentar toda la documentación necesaria para evitar retrasos .

Los solicitantes deberán incluir:

El formulario DS-82 completo .

El pasaporte anterior.

Una fotografía reciente que cumpla con los requisitos oficiales.

El pago correspondiente a la renovación .

Documentación adicional, si corresponde, por cambios de nombre u otras modificaciones.

Verificar que toda la información sea correcta antes de enviar la solicitud puede evitar devoluciones y demoras innecesarias.

¿Qué sucede si el formulario contiene errores?

Cuando las autoridades detectan inconsistencias o errores en el DS-82, la solicitud puede quedar en pausa hasta que el ciudadano presente la información correcta.

Dependiendo del tipo de inconveniente, el trámite puede:

Ser devuelto para realizar las correcciones necesarias.

Experimentar demoras en el procesamiento.

Requerir documentación complementaria antes de continuar con la renovación.

Por ese motivo, se recomienda revisar cuidadosamente cada dato antes de firmar y enviar la documentación.