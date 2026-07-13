El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advierte a los contribuyentes a través de su sitio web oficial sobre las sanciones que pueden enfrentar cuando se presentan formularios de declaraciones de impuestos con información inexacta, por ejemplo, del monto que se debe pagar.

De acuerdo con el organismo, las penalizaciones pueden aplicarse cuando no se informa correctamente y de manera completa todo lo exigido o cuando se reclaman deducciones y créditos para los que en realidad no se califica.

Al revisar las declaraciones recibidas, IRS envía una comunicación al contribuyente para notificarlo sobre la sanción económica que deberá afrontar.

Sanción por no completar bien el formulario de declaración de impuestos: cuándo puede IRS aplicarla

Según lo indica la agencia recaudadora, la multa relacionada con la exactitud puede imponerse cuando el impuesto que realmente debería abonarse no es coincidente con la información que figura en la declaración.

Esto ocurre, por ejemplo, cuando el contribuyente

No detalla la totalidad de sus ingresos

Reclama deducciones que no le corresponden

Solicita créditos tributarios de manera errónea

Las autoridades revisarán todas las declaraciones que reciban y castigarán a quienes las hayan completado con ingresos inexactos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, es importante considerar que IRS entiende como "negligencia" al acto de no hacer un “esfuerzo razonable de cumplir con las leyes fiscales al preparar la declaración de impuestos”.

Castigo de IRS: ¿de cuánto será la multa en estos casos?

La sanción en estos casos será equivalente al 20% de la parte de pago insuficiente del impuesto. No obstante, el monto podrá incrementar si esta multa no se paga en tiempo y forma.

“Podríamos eliminar o reducir algunas sanciones si actuaste de buena fe y puedes demostrar una causa razonable de por qué no pudiste cumplir con tus obligaciones fiscales”, indica el organismo.

Asimismo, IRS también impone multas por otras infracciones relacionadas con la declaración, como no haberla presentado, pagar impuestos con una cuenta sin fondos o reclamar mal un reembolso, entre algunos ejemplos. La lista completa de sanciones puede consultarse clicando aquí.