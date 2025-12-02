El Departamento de Transporte de Estados Unidos tomó nuevas medidas para limitar el acceso de licencias de conducir comerciales no domiciliarias.

Esto se debe a que, de acuerdo con las autoridades, diversos estados “emiten licencias ilegalmente a conductores extranjeros”, motivo por el que se aplicaron nuevas restricciones para la tramitación de estos carnets.

Suspenden una por una las licencias de conducir de todas estas personas

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, los estados deben cancelar el acceso a este tipo de licencias de conducir a quienes no puedan cumplir con nuevos requisitos generalizados, como la presentación de una visa americana basada en empleo.

Además, ahora se exige que los estados realicen una verificación de todos sus solicitantes mediante el sistema SAVE, un servicio en línea para organismos gubernamentales que constata el estado migratorio de cada postulante.

Se aplicaron restricciones más estrictas para quienes deban solicitar este tipo de licencias. Fuente: archivo.

California: suspenden la licencia de conducir a todas estas personas

Según lo detallaron las autoridades, California fue el estado con más infracciones en cuanto a la emisión de este tipo de permisos.

Se indicó en ese sentido que el estado revise a fondo las licencias otorgadas y que se revoquen todas las que no cumplan con los requisitos actuales.

En línea con esa medida, el estado comunicó la suspensión oficial de la emisión de todas estas credenciales

“Desde el 29 de septiembre de 2025, el DMV de California no podrá emitir ni renovar licencias de conducir comerciales de presencia legal de duración limitada (no domiciliadas)”, afirmaron las autoridades.