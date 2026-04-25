Las manchas de aceite son la peor pesadilla de cualquier persona que sea un poco torpe para comer o cocinar con ropa delicada. A diferencia de otras suciedades, la grasa se adhiere rápidamente a las fibras del tejido y puede dejar marcas persistentes si no se trata a tiempo. Sin embargo, existe un método simple y efectivo para eliminarlas sin dañar la prenda. La clave está en actuar rápido y utilizar productos que ayuden a absorber la grasa antes de que se fije por completo, combinando técnicas caseras con un lavado adecuado para recuperar la tela. Lo más recomendable es tratar la mancha apenas se la note. Lo primero es retirar el exceso de aceite sin frotar, idealmente con un papel absorbente para evitar que la grasa se expanda en la tela. Lo siguiente que se debe hacer es aplicar sobre la mancha un producto absorbente en polvo, como bicarbonato de sodio, maicena o talco. Esto ayuda a extraer la grasa de las fibras: se recomienda dejarlo actuar al menos 30 minutos. Pasado este tiempo, se debe retirar con un cepillo suave y aplicar una pocas gotas de detergente para platos directamente sobre la mancha: se usa este producto porque está diseñado químicamente para cortar la grasa. Esto también se debe dejar actuando unos minutos. Lo último es usar agua tibia o caliente para mejorar el resultado, si la tela lo permite. Es sumamente importante verificar que la mancha se haya ido previo a esto, ya que el calor podría fijarla de forma permanente. Uno de los errores más frecuentes es frotar la mancha desde el inicio, lo que solo logra que el aceite penetre más profundamente en la tela. También lo es aplicar agua directamente sin tratar antes la grasa, ya que el aceite y el agua no se mezclan y la mancha puede fijarse aún más. Otro punto clave es evitar usar calor demasiado pronto, ya sea con agua caliente o secadora, porque esto puede sellar la mancha de forma definitiva. Por último, muchas personas no dejan actuar el producto absorbente el tiempo suficiente, lo que reduce notablemente su efectividad.