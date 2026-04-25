Un asombroso descubrimiento paleontológico en España revolucionó las teorías evolutivas de los dinosaurios acorazados: hallaron el cráneo de estegosaurio mejor conservado hasta el momento en una excavación en Europa. El descubrimiento tuvo lugar en Riodeva -municipio de la provincia de Teruel- y fue realizado por expertos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, detallándose en un artículo publicado por la revista científica Vertebrate Zoology. Este tipo de dinosaurio -los estegosaurios- eran herbívoros que se movían en cuatro patas y tenían dos filas de placas -estructuras rígidas con forma de pico- desde el cuello hasta el final de la cola que, símil a una armadura de metal, funcionaban a modo de coraza natural. Este cráneo -el mejor conservado alguna vez encontrado en excavaciones europeas- fue identificado por los expertos como parte de la especie Dacentrurus armatus. “El estudio detallado de este fósil excepcional nos ha permitido develar aspectos hasta ahora desconocidos de la anatomía de Dacentrurus armatus, el estegosaurio europeo por excelencia", afirmó Sergio Sánchez Fenollosa, investigador de la Fundación Dinópolis y coautor del estudio. El especialista detalló además que este descubrimiento es particularmente llamativo, debido a que en general los cráneos de dinosaurios no logran conservarse por la fragilidad de los huesos. “Junto con el estudio anatómico, también hemos propuesto una nueva hipótesis que redefine las relaciones evolutivas de los estegosaurios en todo el mundo", aseguró el especialista, detallando que gracias a este trabajo se ha determinado la existencia de un nuevo grupo llamado Neostegosauria. En esta clasificación recientemente creada se agrupan las especies de estegosaurios de tamaño mediano a grande que durante el Jurásico Medio y Tardío habitaron en los actuales territorios de África y Europa. De la misma manera, aquellos que durante el Jurásico Superior vivieron en América del Norte y en Asia durante el Jurásico Superior y el Cretácico Temprano. “Este doble logro, el estudio de un fósil excepcional y la propuesta de una nueva hipótesis evolutiva, posiciona esta investigación como un referente mundial en los estudios de estegosaurios", afirmó Alberto Cobos, director gerente de la Fundación Dinópolis. Los expertos enfatizan además en la importancia de Teruel a nivel científico, pues este territorio ha logrado posicionarse como “una de las regiones icónicas para entender la evolución de la vida en la Tierra".