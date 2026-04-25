El vinagre blanco, un producto común en cualquier cocina, empezó a ganar protagonismo como alternativa casera para la limpieza del hogar. En particular, su uso en paredes se popularizó por su capacidad para eliminar olores, reducir bacterias y mejorar el aspecto de superficies afectadas por humedad sin recurrir a químicos agresivos. No obstante, usarlo de forma inadecuada puede dañar ciertas pinturas o materiales, por lo que es clave entender en qué casos conviene incorporarlo a la rutina de limpieza y qué precauciones tomar antes de rociarlo directamente sobre las paredes. Rociar vinagre blanco combina limpieza y desinfección sin usar productos químicos fuertes. Su principal ventaja está en sus propiedades antibacterianas y ácidas, que ayudan a mejorar el estado de superficies afectadas por humedad. En la práctica, se utiliza para eliminar olores acumulados, sobre todo en ambientes cerrados, y también para reducir bacterias y limpiar manchas leves como grasa o humo. Además, puede ayudar a combatir la humedad superficial y prevenir la aparición de moho, algo clave en otoño o invierno cuando las paredes suelen “transpirar”. El uso es simple, pero conviene hacerlo bien para no arruinar la superficie. Lo más recomendado es preparar una mezcla equilibrada y aplicarla de forma controlada: