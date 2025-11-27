El estado de Nueva York establece una serie de reglas estrictas que todos los vehículos deben cumplir para poder circular sin inconvenientes por las vías públicas y carreteras.

Entre la lista de reglas obligatorias, las autoridades establecen que todos los rodados deben ser inspeccionados de manera anual y contar con una pegatina de inspección válida.

En caso de que la inspección esté caducada, se aplicarán importantes multas y se añadirá un recargo estatal.

Información importante sobre este papel esencial para circular

Esta pegatina, que debe ser válida en todo momento de circulación del vehículo, vence el último día del mes que figura en el papel. Es importante que la inspección se realice antes de la fecha de vencimiento y siempre que vaya a ser matriculado bajo otro nombre.

“La verificación debe realizarse en una estación de inspección con licencia que muestre un cartel oficial, y debe ser efectuada por un inspector de vehículos de motor certificado”, se explica.

Durante este control de rutina, los profesionales deben garantizar el funcionamiento óptimo de cinturones de seguridad, frenos, dirección, suspensión, seguridad del chasis, los neumáticos, las luces y los parabrisas , por ejemplo.

Qué sucede si no tengo este papel fundamental

Las autoridades advierten sobre las consecuencias de no contar con esta pegatina al día y expuesta visiblemente en el vehículo, pues las multas serán de

25 a 50 dólares : pegatinas caducadas en los últimos 60 días

50 a 100 dólares : si está caducada durante más de 60 días

50 a 100 dólares: cuando no hay pegatina de inspección

A la multa se le añadirá un recargo estatal obligatorio de 88 dólares o de 93 dólares en los tribunales municipales.

Además de este control obligatorio, es importante considerar que ciertos automóviles de Nueva York requerirán también de una inspección de emisiones. En el caso de los vehículos diésel, esto se realiza durante la inspección de seguridad.