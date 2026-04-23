El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY) confirmó un aumento en las tarifas de los traslados en ambulancia que comenzaría a aplicarse desde mayo. La medida impacta directamente en los costos del sistema de emergencias médicas y modifica valores que se mantenían sin cambios desde 2023. La actualización fue definida en un contexto de incremento en los costos operativos y tensiones dentro del servicio. También se vincula con la necesidad de sostener el funcionamiento del sistema ante un escenario de presión financiera. El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY) aplicará un incremento del 29% en los traslados básicos en ambulancia. De esta manera, el costo pasará de 1.385 dólares a 1.793 dólares, según el nuevo esquema tarifario que comenzará a regir en mayo. También se actualizarán los valores de la atención de emergencia sin traslado. En este caso, el aumento será del 42%, con un salto de 630 dólares a 896 dólares por intervención en el lugar. A su vez, los servicios de soporte vital avanzado registrarán incrementos superiores al 30%. Sin embargo, algunos componentes del sistema no tendrán modificaciones en esta actualización. Entre los valores que se mantienen, el costo por milla seguirá en 20 dólares. El uso de oxígeno también permanecerá sin cambios, con un valor de 66 dólares. Desde el FDNY explicaron que la suba responde al aumento de los costos operativos. Indicaron que el sistema requería una actualización tras varios años sin modificaciones en las tarifas. El organismo también busca reducir la carga sobre los contribuyentes y acercar los valores a los costos reales del servicio. En este sentido, remarcaron que las tarifas oficiales no siempre reflejan el monto final que paga el usuario. Esto se debe a que los costos pueden variar según la cobertura de los seguros médicos. Por ese motivo, el impacto en cada caso dependerá de la situación particular de los pacientes.