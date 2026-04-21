La ciudad de Nueva York podría implementar autobuses gratuitos durante el Mundial 2026, una propuesta impulsada por el alcalde Zohran Mamdani para facilitar el transporte durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. El plan plantea eliminar el pago del pasaje en toda la red de autobuses urbanos durante cinco semanas, coincidiendo con los partidos que se disputarán en el MetLife Stadium, uno de los principales escenarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La medida sería un proyecto piloto para evaluar el impacto de un sistema de transporte público gratuito, una idea que el alcalde desea convertir en política permanente en el futuro. La iniciativa busca: Según la propuesta, todos los autobuses del sistema urbano de Nueva York serían gratuitos durante un período aproximado de cinco semanas, entre mediados de junio y mediados de julio de 2026. El proyecto, sin embargo, todavía necesita aprobación estatal. La decisión final dependerá de la gobernadora Kathy Hochul y de la Metropolitan Transportation Authority (MTA), el organismo encargado de fijar tarifas y administrar el transporte público en la región. El debate sobre el transporte gratuito gira principalmente en torno al impacto económico. La MTA sostiene que el sistema de tarifas es clave para financiar su presupuesto anual, que ronda los USD 21.000 millones. Actualmente, además, el organismo enfrenta otro problema: la evasión del pago del boleto, que según estimaciones afecta a casi la mitad de los pasajeros en algunas rutas. Si el sistema gratuito se volviera permanente, el alcalde estima que el costo podría alcanzar unos USD 700 millones al año, mientras que la MTA calcula que el gasto podría acercarse a USD 1.000 millones. En el año 2023, la ciudad llevó a cabo una prueba limitada del programa, implementando una ruta gratuita en cada distrito como parte de un proyecto piloto. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: No obstante, la prueba también generó interrogantes respecto a la eficiencia del servicio: la velocidad promedio de los autobuses se mantuvo en alrededor de ocho millas por hora, lo que suscita un debate sobre si los beneficios para los usuarios justifican el gasto público.