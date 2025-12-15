En esta noticia
Kroger, una de las cadenas de supermercados más grandes y reconocidas de Estados Unidos, confirmó el cierre definitivo de más de 60 tiendas en distintos puntos del país, una decisión que marca un fuerte impacto en el sector minorista y en miles de comunidades locales.
La medida forma parte de una reestructuración interna destinada a mejorar la rentabilidad, optimizar costos y adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo.
Según explicó la compañía, el cierre de estas sucursales responde a una combinación de factores económicos. Entre ellos se destacan el aumento de los costos operativos, la caída del tráfico en determinadas ubicaciones, el encarecimiento de alquileres y logística, y la creciente competencia del comercio online y de cadenas de descuento.
Kroger aclaró que las tiendas afectadas son aquellas que presentan bajo rendimiento sostenido, y que la decisión busca fortalecer el resto de la red comercial, concentrando inversiones en locales más rentables, tecnología, comercio digital y entrega a domicilio.
Estados y ciudades donde ya cerraron tiendas Kroger
Kroger NO publicó un listado único y cerrado con todas las tiendas, direcciones y fechas exactas de los más de 60 cierres. Sin embargo, según reportes locales y confirmaciones sindicales, ya se produjeron cierres en:
- California: principalmente en el área de Los Ángeles, San Diego y zonas del sur del estado
- Washington: tiendas cerradas en el área metropolitana de Seattle
- Texas: zonas urbanas con fuerte competencia de Walmart y H-E-B
- Oregón: especialmente en Portland y alrededores
- Colorado