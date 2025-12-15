Estados Unidos mantiene uno de los sistemas fiscales más estrictos del mundo. Por ende, no obedecer las órdenes de realizar los trámites financieros a tiempo puede derivar en embargos bancarios, retención de salarios y pérdida de bienes, tanto para ciudadanos como para extranjeros con ingresos en el país.

El Gobierno de Estados Unidos confirmó que no presentar la declaración de impuestos dentro del plazo establecido por el IRS expone a ciudadanos y extranjeros a embargos de cuentas bancarias, retención de salarios y gravámenes sobre bienes.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recordó que la obligación de declarar rige incluso si el contribuyente no puede pagar el monto adeudado. El error que activa sanciones no es deber impuestos, sino presentar la declaración fuera de término o no presentarla, lo que bloquea cualquier instancia de negociación y acelera penalidades.

La única forma de frenar sanciones es presentar la declaración lo antes posible, incluso fuera de término.

Una por una: todas las sanciones para los que no obedezcan esta orden a tiempo

A continuación, un listado claro y ordenado, una por una, de todas las sanciones que puede aplicar el Gobierno de Estados Unidos a ciudadanos y extranjeros que no obedezcan la orden de presentar la declaración de impuestos a tiempo: