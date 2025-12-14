El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado una modificación normativa que impacta a aquellos que realizan compras al contado consideradas sensibles por las autoridades federales.

Esta medida tiene como objetivo fortalecer la identificación de las personas involucradas en operaciones realizadas en efectivo y mitigar posibles vías de uso indebido.

Aunque el nuevo marco regulatorio completo aún no ha entrado en vigor, esta disposición ya adelanta controles adicionales y establece las bases para un sistema más riguroso que se implementará plenamente el próximo año.

¿Cuáles son las implicaciones del nuevo enfoque del Gobierno sobre las compras en efectivo?

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ha renovado las Órdenes de Focalización Geográfica (GTOs), que requieren la identificación de las personas reales detrás de las empresas utilizadas para adquirir propiedades en efectivo y sin financiamiento.

Estados Unidos ahora examina a todas las personas que realicen estas compras con billetes. Imagen: archivo.

Estas regulaciones entraron en vigor el 10 de octubre de 2025 y permanecerán vigentes hasta el 28 de febrero de 2026. La renovación se produce en el contexto del aplazamiento de la futura Regla contra el Lavado de Dinero para Transferencias de Bienes Inmuebles Residenciales, cuyo inicio se ha pospuesto para el 1 de marzo de 2026.

Durante este intervalo, las GTOs seguirán proporcionando información crucial sobre transacciones inmobiliarias realizadas a través de empresas pantalla.

¿Qué compras son investigadas?

Propiedades adquiridas al contado, sin la necesidad de un préstamo hipotecario.

Transacciones que alcanzan o superan el umbral federal establecido.

Operaciones realizadas mediante empresas o estructuras opacas.

En qué zonas de Estados Unidos se llevan a cabo estas investigaciones

El alcance territorial de la normativa se mantiene sin alteraciones e incluye áreas de alto volumen en: