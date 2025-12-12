Cierra sus puertas para siempre un reconocido restaurante de la Capital: tenía más de 50 años y era un icono gastronómico:,

Una reconocida cadena de comida rápida estadounidense anunció un cierre masivo de sucursales que afectará a múltiples clientes en todo el país.

El comunicado corporativo confirmó que la medida afectará a varios estados y que la reducción será progresiva durante los próximos meses. La empresa explicó que forma parte de un ajuste general dentro de su estructura nacional.

Confirmado: se despide Wendy´s y cierra más de 150 sucursales

La reconocida cadena de comida rápida Wendy´s detalló que los cierres se realizarán en etapas y que abarcarán distintas regiones del país. El rango anunciado va de 200 a 350 locales que dejarán de funcionar de manera definitiva.

La reducción representa entre el 4% y el 6% de las cerca de 6.000 sucursales que la marca operaba hasta ahora. La empresa señaló que el cronograma de cierre se extenderá desde fines de 2025 hasta principios de 2026.

Wendy´s es una de las cadenas de comida rápida cerrará muchas sucursales. (Fuente: Wikimedia Commons)

La firma informó que cada franquicia incluida en la lista recibirá las indicaciones necesarias para completar el proceso administrativo. También comunicó que dará a conocer pasos concretos a medida que avance la ejecución del plan.

¿Cuáles son los motivos detrás del cierre masivo de tiendas?

Disminución de ventas cercana al 5% en su último análisis, lo que mostró un rendimiento menor al esperado.

Revisión completa de su red nacional para evaluar ubicación, costos y desempeño de cada local.

Resultados comerciales por debajo de las proyecciones internas en zonas donde la demanda no alcanzó niveles suficientes.

Proceso de reestructuración interna para optimizar operaciones y reducir gastos en puntos considerados poco rentables.

El cierre afectará a trabajadores y operadores que deberán cesar sus actividades según el cronograma. Cada franquicia tendrá que cumplir los pasos administrativos para formalizar la baja.

Las autoridades laborales y organizaciones locales podrán asistir en trámites y alternativas para quienes resulten perjudicados. La empresa adelantó que ofrecerá más detalles cuando el proceso esté en marcha.