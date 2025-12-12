En esta noticia
Una reconocida cadena de comida rápida estadounidense anunció un cierre masivo de sucursales que afectará a múltiples clientes en todo el país.
El comunicado corporativo confirmó que la medida afectará a varios estados y que la reducción será progresiva durante los próximos meses. La empresa explicó que forma parte de un ajuste general dentro de su estructura nacional.
Confirmado: se despide Wendy´s y cierra más de 150 sucursales
La reconocida cadena de comida rápida Wendy´s detalló que los cierres se realizarán en etapas y que abarcarán distintas regiones del país. El rango anunciado va de 200 a 350 locales que dejarán de funcionar de manera definitiva.
La reducción representa entre el 4% y el 6% de las cerca de 6.000 sucursales que la marca operaba hasta ahora. La empresa señaló que el cronograma de cierre se extenderá desde fines de 2025 hasta principios de 2026.
La firma informó que cada franquicia incluida en la lista recibirá las indicaciones necesarias para completar el proceso administrativo. También comunicó que dará a conocer pasos concretos a medida que avance la ejecución del plan.
¿Cuáles son los motivos detrás del cierre masivo de tiendas?
- Disminución de ventas cercana al 5% en su último análisis, lo que mostró un rendimiento menor al esperado.
- Revisión completa de su red nacional para evaluar ubicación, costos y desempeño de cada local.
- Resultados comerciales por debajo de las proyecciones internas en zonas donde la demanda no alcanzó niveles suficientes.
- Proceso de reestructuración interna para optimizar operaciones y reducir gastos en puntos considerados poco rentables.
El cierre afectará a trabajadores y operadores que deberán cesar sus actividades según el cronograma. Cada franquicia tendrá que cumplir los pasos administrativos para formalizar la baja.
Las autoridades laborales y organizaciones locales podrán asistir en trámites y alternativas para quienes resulten perjudicados. La empresa adelantó que ofrecerá más detalles cuando el proceso esté en marcha.