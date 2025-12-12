La aerolínea Spirit comunicó su decisión de acogerse por segunda ocasión en un año a la ley de quiebra de los Estados Unidos, tras un intento fallido de reorganización de la empresa.

La low cost indicó que continuará operando mientras enfrenta el proceso de quiebra bajo el Capítulo 11, el cual fue presentado en la corte federal para el distrito sur de Nueva York, permitiéndole reorganizarse bajo la protección de la ley.

¿Por qué quiebra la aerolínea más popular en 2025?

“Spirit tiene la intención de emplear el proceso del Capítulo 11 para llevar a cabo los significativos cambios requeridos para realizar la transición de la compañía hacia un futuro sostenible y posicionarla de manera que pueda ofrecer el mejor valor a nivel global en los años venideros”, manifestó la empresa en un comunicado.

La aerolinea Spirit se declaró en quiebra por segunda vez en el año. Fuente: Archivo.

¿Cuál es el impacto de la bancarrota de Spirit en los pasajeros?

Según detalló EFE, la empresa continuará pagando salarios y beneficios a empleados y contratistas durante el proceso de quiebra. Además, ha mantenido comunicación en los últimos meses con algunos de sus principales arrendadores, tenedores de bonos y otras partes clave, con miras a su futuro.

Asimismo, Spirit Airlines aseguró que los vuelos, reservas y ventas de tiquetes funcionarán con normalidad mientras avanza la reorganización.