La visa americana es un documento fundamental para la mayoría de los viajeros que desean visitar Estados Unidos. A menos que se disponga de una exención para su tramitación, las autoridades la requerirán como parte de los permisos obligatorios para poder ingresar al país, donde el oficial de CBP llevará a cabo el control pertinente.

En este contexto, el Departamento de Estado enfatiza la relevancia de proteger las páginas de visa de cada pasaporte. Ante ciertos daños o laceraciones, este documento se considerará inválido de forma automática, lo que impedirá a su portador realizar el viaje.

Las autoridades especifican que las visas que no se encuentran presentes en el pasaporte donde fueron emitidas pierden automáticamente su validez y, en estos casos, es necesario tramitar un nuevo ejemplar en una embajada o consulado de Estados Unidos.

En estos casos, la instrucción es viajar con ambos pasaportes: el viejo con la visa americana válida y el nuevo. El oficial de CBP realizará la inspección y, si habilita el ingreso al país, el sello de admisión estará acompañado de la inscripción “VIOPP”, que indica que la visa está en otro pasaporte.

Razones adicionales para la revocación de visas americanas en Estados Unidos

Además de garantizar su integridad en el pasaporte, para conservar la visa americana también es esencial respetar las actividades para las que tiene alcance. Por ejemplo, una visa de turismo no puede utilizarse para aceptar empleo o para comprar artículos para la reventa. Estas acciones podrían poner en riesgo su validez.