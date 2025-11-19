Quienes no cumplan con este requisito tendrán problemas con sus pasaportes.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha implementado una normativa que exige a quienes hayan excedido el período máximo permitido desde la fecha de expiración de su pasaporte, devolver los pasaportes vencidos. Esta medida tiene como objetivo principal la actualización del sistema de identificación internacional y la prevención del uso indebido de documentos de viaje que se encuentren caducados.

Urgente: se requiere la devolución inmediata de pasaportes por parte de estas personas

En el caso de los extranjeros, quienes posean pasaportes emitidos por otros países, pero hayan tramitado documentación estadounidense o residencia permanente, también deberán entregar los pasaportes vencidos si superan el plazo de validez y no han gestionado su renovación.

Según las autoridades, un pasaporte estadounidense se considera inválido automáticamente al cumplirse su fecha de vencimiento. No obstante, si un ciudadano o residente lo conserva por más de cinco años después de esa fecha, el documento debe ser devuelto o destruido oficialmente para evitar sanciones administrativas.

Los pasaportes que estén más allá de su fecha de usabilidad pueden generar problemas.

¿Cuál es el proceso para devolver un pasaporte vencido?

El Departamento de Estado ha establecido dos métodos para llevar a cabo la devolución de pasaportes. Estos son:

De forma presencial, en una oficina de pasaportes o consulado, especialmente si el ciudadano está gestionando una renovación o un nuevo documento. Por correo postal, enviando el documento al Centro Nacional de Pasaportes junto con una nota explicativa que indique que el pasaporte está vencido y será reemplazado.

En ambos casos, se aconseja no destruir el pasaporte por cuenta propia, ya que los datos que contiene permanecen bajo resguardo federal.

Consecuencias de no devolver los pasaportes vencidos

Las autoridades han señalado que el uso o la intención de utilizar un pasaporte caducado puede acarrear consecuencias significativas. Entre estas se encuentran: