Para miles de residentes permanentes, viajar al exterior parece un trámite sencillo. Sin embargo, permanecer demasiado tiempo fuera de Estados Unidos puede transformar el regreso en un proceso mucho más complejo.

Según el Departamento de Estado (DOS), ciertos migrantes deben solicitar una nueva visa de inmigrante incluso si cuentan con green card vigente.

La nueva visa que deben solicitar los inmigrantes con Green Card

Los residentes permanentes y condicionales que superen los plazos autorizados —1 año para la green card y 2 años para el permiso de reingreso— pierden la posibilidad de volver al país sin antes tramitar la visa de inmigrante SB-1, también conocida como la categoría de residente que regresa.

La nueva visa que deben solicitar los inmigrantes con Green Card para ingresar y salir de Estados Unidos. Fuente: archivo.

Este documento es obligatorio siempre que la ausencia haya excedido los límites previstos, excepto si el solicitante ya cuenta con un estatus previamente aprobado como residente que retorna.

Tanto la solicitud de estatus de residente que reingresa como la visa SB-1 requieren una entrevista consular, demostración de elegibilidad y un examen médico. Además, implican el pago de tarifas de procesamiento y costos adicionales.

Cuáles son los requisitos para demostrar que seguís siendo residente

Para pedir el estatus de residente que regresa, el DOS exige comprobar que:

El solicitante era residente permanente legal al salir de EE.UU. La salida fue temporal y con clara intención de regresar. La prolongación de la estadía fuera del país se debió a circunstancias ajenas al control del migrante.

Si se cumplen estas condiciones, se puede iniciar el trámite en la Embajada o Consulado más cercano.

Cómo iniciar el trámite de la nueva visa de inmigrante

Si el retorno requiere una nueva visa, el DOS recomienda contactar al consulado al menos tres meses antes del viaje. Allí se realizará la entrevista obligatoria y se revisará la documentación necesaria:

Formulario DS-117 , que determina si el solicitante califica como residente que regresa.

Green card vigente.

Permiso de reingreso , si existiera.

Pruebas de viajes : pasaportes, sellos, boletos de avión.

Evidencia de vínculos con EE.UU. : declaraciones de impuestos, pruebas laborales, familiares o económicas.

Motivos comprobables que expliquen la estadía prolongada: tratamiento médico, empleo para una empresa estadounidense, entre otros.

Antes de la entrevista, el consulado enviará instrucciones adicionales, que pueden incluir el Formulario DS-260, fotografías, pasaporte original y pasos para el examen médico.