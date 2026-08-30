El ingreso legal a Estados Unidos requiere la posesión de la documentación migratoria correspondiente. La visa, el pasaporte y la Green Card son los tres elementos fundamentales que constituyen la principal herramienta para el control fronterizo, la seguridad nacional y la validación legal ante las autoridades migratorias.

No obstante, existe un programa establecido por el gobierno de Estados Unidos que facilita el ingreso legal de ciudadanos extranjeros provenientes de determinados países sin la necesidad de gestionar un visado.

¿Cuál es el programa que facilita el acceso legal a Estados Unidos sin visa?

El Visa Waiver Program (VWP), o Programa de Exención de Visa, representa una iniciativa del gobierno de Estados Unidos que autoriza a los ciudadanos de ciertos países a ingresar al país sin la necesidad de obtener una visa convencional.

En lugar de gestionar una visa a través de una embajada o consulado, los viajeros tienen la posibilidad de acceder con una autorización electrónica conocida como ESTA (Electronic System for Travel Authorization).

Este programa se dirige principalmente a turistas y empresarios que planean viajar por intervalos cortos, de hasta 90 días, por motivos de turismo, negocios o tránsito. Está habilitado para ciudadanos de más de 40 países.

El propósito del VWP es simplificar los viajes y reforzar las relaciones comerciales y diplomáticas entre Estados Unidos y sus socios, al mismo tiempo que se imponen altos estándares de seguridad.

Estados Unidos permite el ingreso legal a todos los extranjeros que tramiten el permiso ESTA. Fuente: Archivo.

Cómo se tramita la autorización ESTA

Para viajar a Estados Unidos a través del Visa Waiver Program (VWP), los viajeros deben obtener previamente una autorización ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Se trata de un permiso electrónico que permite viajar sin tramitar una visa tradicional, siempre que se cumplan los requisitos del programa.

El trámite se realiza completamente en línea y consta de los siguientes pasos:

Comprobar que el país de ciudadanía forme parte del Visa Waiver Program. Contar con un pasaporte electrónico vigente, equipado con un chip integrado (e-passport). Ingresar al sitio web oficial del ESTA. Completar el formulario electrónico con los datos solicitados. Abonar la tarifa correspondiente y enviar la solicitud.

Una vez presentada, la solicitud suele recibir una respuesta dentro de las 72 horas. La autorización ESTA tiene una validez de dos años —o hasta el vencimiento del pasaporte, si ocurre antes— y permite realizar múltiples viajes a Estados Unidos, con estadías de hasta 90 días por visita.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que contar con una autorización ESTA no garantiza el ingreso a Estados Unidos. La admisión definitiva queda sujeta a la decisión de los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el puerto de entrada.

Los estados que integran el Programa de Exención de Visa (VWP)

Es importante destacar que el VWP permite a los ciudadanos de ciertos países viajar a Estados Unidos por motivos de turismo o negocios sin necesidad de obtener una visa. Esta iniciativa fomenta el intercambio cultural y económico entre naciones.

La siguiente es la lista completa de los países que actualmente integran el Visa Waiver Program (VWP), actualizada para el año fiscal 2025, conforme a la información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos: