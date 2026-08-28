Los ciudadanos mexicanos que posean el Formulario DSP-150 junto con su pasaporte pueden viajar y permanecer en Florida, Nueva York, Illinois y Georgia, entre otros estados de Estados Unidos. Así lo establece la normativa migratoria federal vigente para titulares de este documento.

La disposición está regulada por el Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos y se aplica a través del Departamento de Estado y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). El alcance del beneficio depende de si el viajero completa el Formulario I-94 al momento del ingreso.

¿Qué es el Formulario DSP-150 y cómo habilita el viaje a esos estados?

El DSP-150 es una tarjeta biométrica laminada que combina las funciones de un permiso de cruce fronterizo y una visa de visitante B1/B2. Cuando el viajero la presenta junto con su pasaporte en un puerto de entrada terrestre, puede tramitar el Formulario I-94.

Ese trámite adicional es el que habilita el desplazamiento por todo el territorio estadounidense, incluidos Florida, Nueva York, Illinois y Georgia. Sin el I-94, la tarjeta sola solo permite circular cerca de la frontera con México.

Requisitos para viajar con el DSP-150 y el I-94

Para acceder a este alcance ampliado, el viajero debe cumplir con estas condiciones:

Ser ciudadano o nacional mexicano

Contar con el Formulario DSP-150 vigente y con identificador biométrico

Presentar el documento junto con el pasaporte en el puerto de entrada

Completar el Formulario I-94 al momento del ingreso

El DSP-150 es una tarjeta biométrica laminada que combina las funciones de un permiso de cruce fronterizo y una visa de visitante B1/B2. Shutterstock

¿Cuánto tiempo pueden permanecer los mexicanos con DSP-150 en esos estados?

Si el viajero usa el DSP-150 sin tramitar el I-94, su estadía queda limitada a la franja fronteriza: hasta 25 millas en California y Texas, 55 en Arizona y 75 en Nevada, por un máximo de 30 días. Ese alcance no incluye a Florida, Nueva York, Illinois ni Georgia.