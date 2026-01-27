El estado de Massachusetts confirmó un cambio clave que impacta directamente en los conductores mayores de edad. A partir de esta normativa, los adultos mayores ya no podrán renovar su licencia de conducir como siempre lo venían haciendo, y deberán cumplir con un nuevo requisito obligatorio.

Massachusetts se suma así a otros estados que aplican controles más estrictos según la edad, con renovaciones presenciales, exámenes de visión obligatorios y, en algunos casos, pruebas adicionales.

Se despiden las licencias: qué cambia para los conductores mayores

Según la ley vigente en Massachusetts, todas las personas de 75 años o más están obligadas a renovar su licencia en persona. Esto significa que ya no pueden utilizar los métodos tradicionales de renovación remota, como los trámites en línea o por correo.

Las autoridades estatales explicaron que el objetivo es verificar de forma directa la capacidad visual y las condiciones generales de los conductores mayores, reduciendo el riesgo de accidentes relacionados con problemas de salud no detectados en renovaciones automáticas.

Los adultos mayores de 75 años deberán renovar su licencia de conducir de manera presencial. Fuente: Archivo.

Qué deben hacer las personas mayores para renovar su licencia

Los conductores de 75 años o más deben:

Solicitar una cita previa en el DMV Concurrir personalmente el día asignado Llevar identificación y licencia actual Realizar el examen de visión obligatorio

En algunos casos, también pueden ser requeridos informes médicos adicionales, dependiendo de la situación particular del conductor.