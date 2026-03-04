El Gobierno de Estados Unidos y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) pusieron en marcha un sistema especial para quienes viajarán al Mundial 2026. Se trata del FIFA+ World Cup 26 Visa Pass, un registro digital que permitirá agilizar el trámite de visa y reforzar los controles migratorios en aeropuertos durante el torneo. La medida fue confirmada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que explicó que el FIFA Pass funcionará como un paso previo obligatorio para los aficionados internacionales que necesiten visa para ingresar al país por motivos turísticos relacionados con la Copa del Mundo. El FIFA+ World Cup 26 Visa Pass es un registro anticipado que vincula la solicitud de visa con el Mundial 2026. Los viajeros deberán completar este paso antes de presentarse a la entrevista consular. El sistema permite que las autoridades migratorias cuenten con información previa del solicitante, lo que podría acelerar la revisión del caso y ordenar el ingreso en los aeropuertos estadounidenses durante el evento. El documento está dirigido a ciudadanos de países que necesitan visa de no inmigrante para viajar a Estados Unidos. No reemplaza la visa tradicional, ni garantiza su aprobación, pero sí forma parte del nuevo esquema de organización migratoria para el Mundial. Quienes viajen bajo el Programa de Exención de Visa no están obligados a gestionarlo, aunque deberán cumplir con las autorizaciones electrónicas habituales.