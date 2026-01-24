China está llevando a cabo la construcción del megaestadio de fútbol más moderno de América Latina en El Salvador. Esta obra de gran envergadura tiene como objetivo superar a referentes históricos como el Maracaná y el Estadio Azteca. El proyecto avanza en Antiguo Cuscatlán y forma parte de una cooperación internacional en infraestructura deportiva.

El nuevo Estadio Nacional se erige en los terrenos de la antigua Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. Las autoridades lo presentan como una iniciativa destinada a atraer eventos internacionales y fortalecer el fútbol regional.

¿Cuál es el objetivo de China con este imponente megaestadio de fútbol en América Latina?

El megaestadio de fútbol que China construye en América Latina forma parte de un acuerdo bilateral iniciado tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. El objetivo oficial es dejar una infraestructura deportiva de largo plazo.

Desde el Gobierno salvadoreño señalan que el proyecto apunta a estándares internacionales y a un uso multipropósito, con impacto deportivo y urbano en la zona donde se construye.

¿Qué hace a este estadio superior al Maracaná y al Azteca?

Según información oficial, el nuevo Estadio Nacional de El Salvador se distingue del Maracaná y del Azteca por su magnitud, su diseño contemporáneo y el nivel de inversión asignado , en el contexto de un proyecto concebido desde su inicio para estándares internacionales.

Los factores que marcan la diferencia