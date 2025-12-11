La inteligencia artificial predice cuáles podrían ser las ciudades más propensas a caer en la Tercera Guerra Mundial. Fuente: Archivo.

Una nación de América Latina avanza hacia una posición de posible potencia mundial al consolidar su crecimiento económico y geopolítico, poniendo en alerta a los países que hoy disputan el liderazgo del mundo.

El rol activo de este país en los BRICS, sumado a sus apuestas estratégicas en áreas como la energía, la innovación tecnológica y la seguridad alimentaria, está incrementando la inquietud de potencias como Estados Unidos, Rusia y China.

Estas grandes naciones observan cómo este país latinoamericano se orienta a una posición más autónoma dentro del nuevo escenario geopolítico mundial, marcado por los conflictos bélicos y las guerras comerciales.

El camino de Brasil para convertirse en una potencia mundial

La nación en ascenso que está redefiniendo el equilibrio global es Brasil. Su destacada participación en los BRICS le ha permitido ganar protagonismo en los debates económicos internacionales y ha fortalecido sus vínculos con socios clave.

Brasil se destaca por diversificar alianzas y trabajar en un perfil de autonomía y autosuficiencia frente a las principales potencias mundiales, en un momento bisagra de la economía mundial marcado por las guerras comerciales. Este enfoque lo ha consolidado como un actor con capacidad de incidencia en sectores clave para la economía global.

El ascenso de Brasil no es solo económico, también se apoya en una estrategia de defensa basada en la autosuficiencia y la innovación tecnológica. El país latinoamericano posee el ejército más grande y mejor financiado de la región y desarrolla su propia tecnología militar.

Brasil rompe con el orden mundial y amenaza a las grandes superpotencias del mundo.

Brasil hace temblar a las grandes superpotencias y amenaza con dominar el mundo

Para las potencias tradicionales, este crecimiento representa desafíos concretos:

Para Estados Unidos y Europa : Es un reto a la tradicional hegemonía occidental. Por otro lado, es un actor clave para la influencia de Estados Unidos en : Es un reto a la tradicional hegemonía occidental. Por otro lado, es un actor clave para la influencia de Estados Unidos en América Latina

Para Rusia y China: Se trata de un posible competidor dentro de sus mismos espacios de cooperación. Brasil es un jugador de peso en los BRICS y otras alianzas económicas donde Rusia y China buscan ser líderes, Brasil supone un importante contrapeso.

Expertos señalan que esta dinámica podría impulsar una cooperación regional más sólida en América Latina, lo que reduciría la dependencia de las potencias tradicionales y posicionaría a la región como un actor más influyente en el mapa internacional.