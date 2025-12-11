En medio de las crecientes tensiones internacionales, China y Rusia invadieron un aliado estratégico de Estados Unidos y podría desatarse el inicio de la Tercera Guerra Mundial.

Autoridades de Corea del Sur detectaron el avance inesperado de aeronaves militares de las potencias asiáticas.

Los sistemas de vigilancia de Corea del Sur detectaron el ingreso de varias aeronaves extranjeras en una zona de control aéreo utilizada para identificar vuelos militares y civiles. Las autoridades confirmaron de inmediato que se trataba de aviones que no habían comunicado su ruta ni respondido a los protocolos habituales.

Las autoridades surcoreanas activaron el protocolo de defensa y la Fuerza Aérea ordenó el despegue de cazas para supervisar y mantener el control operativo del área.

Si bien Rusia y China indicaron que llevaban a cabo actividades programadas, Corea del Sur considera que la falta de notificación constituye una infracción a los procedimientos de seguridad vigentes en la región.

¿Por qué este movimiento puede iniciar conflictos con Estados Unidos?

El ingreso se suma a episodios similares registrados en los últimos meses y aumenta la preocupación por la presencia simultánea de aeronaves militares de países con intereses estratégicos contrapuestos. La situación es observada por los aliados de Corea del Sur ante la posibilidad de incidentes que comprometan la estabilidad operativa.

Estados Unidos mantiene seguimiento directo del caso debido a su alianza defensiva con Seúl. El episodio podría influir en las evaluaciones militares y diplomáticas que Washington realiza sobre la actividad rusa y china en el Pacífico.

Corea del Sur presentó protestas diplomáticas a Rusia y China por la entrada no notificada y cuestionó la falta de comunicación previa. El Gobierno estudia fortalecer los sistemas de alerta y ampliar los controles de vigilancia aérea.