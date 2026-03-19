A diferencia de otros estados con regulaciones más estrictas, en Tennessee no existe un tope legal para los aumentos, lo que puede impactar directamente en millones de inquilinos. La normativa vigente establece un escenario claro: el estado no aplica control de rentas y, además, prohíbe que ciudades o condados impongan límites propios, consolidando uno de los sistemas más flexibles del país para los dueños de propiedades. Según la legislación estatal, en Tennessee: En la práctica, esto significa que los dueños pueden ajustar el valor del alquiler según el mercado, la demanda o su propio criterio, sin un porcentaje máximo fijado por ley. Aunque el margen es amplio, la ley establece algunos límites clave: Estas condiciones buscan dar cierto equilibrio dentro de un sistema ampliamente flexible. El principal problema de este esquema es la falta de previsibilidad en los precios. Sin topes legales: Esto ha generado críticas en distintos sectores, especialmente en ciudades con fuerte crecimiento poblacional.