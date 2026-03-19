Cada vez más comercios, supermercados y tiendas rechazan billetes rotos, deteriorados o con partes faltantes, incluso si son auténticos. La razón está respaldada por normas oficiales del sistema monetario. De acuerdo con el gobierno estadounidense, aunque los dólares son de curso legal, los negocios privados no están obligados a aceptarlos como forma de pago, lo que abre la puerta a políticas más estrictas en el manejo del efectivo. La normativa oficial indica que: Esto significa que un supermercado, tienda o restaurante puede rechazar billetes en mal estado sin violar la ley, especialmente si presentan daños visibles o partes faltantes. En la práctica, esto afecta a billetes que estén: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos define como “moneda mutilada” a cualquier billete que: En estos casos, el billete deja de ser utilizable en transacciones comunes y no suele ser aceptado en comercios ni bancos. Aunque un billete dañado no pierde automáticamente su valor, tampoco puede circular normalmente. La vía oficial es: El Tesoro establece que solo se devuelve el valor total si: La Oficina de Grabado e Impresión ofrece un servicio público gratuito para el canje de billetes que estén parcial o completamente destruidos. Cada año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos procesa cerca de 30.000 solicitudes y reemplaza billetes mutilados por un monto que supera los 30 millones de dólares. El problema no es solo legal, sino práctico: los comercios buscan evitar fraudes o pérdidas, por lo que rechazan billetes que generen dudas sobre su autenticidad o valor. Por eso, en la vida cotidiana: