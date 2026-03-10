La medida está directamente vinculada a la ley Real ID, que endureció los requisitos de seguridad para abordar vuelos nacionales en EE.UU. y dejó sin margen a quienes aún no actualizaron su documentación. A partir de febrero, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) comenzó a aplicar un cargo obligatorio de 45 dólares a quienes intenten volar sin una identificación válida, utilizando un procedimiento alternativo de verificación. A partir de la nueva normativa, quienes recurran a este mecanismo deberán abonar USD 45 para que las autoridades puedan validar su identidad mediante datos personales como nombre legal, dirección y fecha de nacimiento. El trámite suele demorar entre 10 y 15 minutos, pero ya no es gratuito. El TSA ConfirmID es un sistema especial de verificación de identidad pensado para pasajeros que llegan al aeropuerto sin un documento aceptado por la TSA. Hasta ahora, este proceso no implicaba un pago directo, pero eso cambió. Para utilizar el proceso alternativo, el viajero debe pagar la multa con anticipación, preferentemente antes de llegar al control de seguridad del aeropuerto. El pago se realiza a través de Pay.gov, la plataforma oficial del gobierno. Se aceptan tarjetas de crédito, débito, cuentas bancarias y billeteras digitales. Una vez completado el pago, el pasajero recibe un correo de confirmación, que deberá presentar como comprobante ante la TSA para continuar con el proceso de verificación. La TSA fue clara: quienes no puedan acreditar su identidad ni mediante documentación válida ni a través del TSA ConfirmID, no podrán abordar el avión. Asimismo, cualquier intento de fraude o falsificación de datos durante este proceso puede derivar en sanciones federales, lo que convierte a esta nueva exigencia en un aspecto crucial a considerar antes de emprender un viaje.