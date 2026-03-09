El ingreso a Estados Unidos sigue siendo uno de los trámites más consultados por millones de viajeros cada año. Sin embargo, existe un mecanismo oficial que permite entrar al país sin tramitar una visa tradicional, siempre que se cumplan ciertos requisitos establecidos por el gobierno federal. Se trata del Programa de Exención de Visa, un sistema administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que habilita a ciudadanos de determinados países a ingresar legalmente al territorio estadounidense por turismo o negocios durante períodos cortos. La clave para hacerlo es contar con un documento específico que autoriza el viaje antes de abordar el avión. El sistema que habilita este ingreso se llama Visa Waiver Program (Programa de Exención de Visa). A través de este mecanismo, ciudadanos de países autorizados pueden viajar a Estados Unidos sin tramitar una visa consular tradicional. Para hacerlo, deben obtener previamente una autorización electrónica conocida como ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Este permiso se solicita de forma online y funciona como un filtro previo que determina si el viajero cumple las condiciones para ingresar al país. Según la normativa oficial del gobierno estadounidense, los requisitos principales para utilizar este sistema son: El Programa de Exención de Visa no aplica para todos los países. Actualmente participan alrededor de 40 naciones, en su mayoría de Europa, Asia y Oceanía. En América Latina, solo un país forma parte del programa: Esto significa que ciudadanos de otros países latinoamericanos como Argentina, México, Brasil, Colombia o Perú todavía deben tramitar una visa para ingresar al país. No obstante, en los últimos años surgieron conversaciones diplomáticas para que algunos países de la región puedan incorporarse al programa en el futuro, lo que permitiría simplificar los viajes hacia Estados Unidos. Aunque el ESTA permite viajar sin visa, el ingreso definitivo al país siempre queda sujeto al control de los agentes migratorios en el aeropuerto o punto de entrada. Las autoridades pueden verificar: Si todo está en regla, el visitante podrá permanecer en Estados Unidos durante un máximo de 90 días, sin necesidad de tramitar una visa tradicional.