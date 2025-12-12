Las secuelas de las inundaciones aún siguen vigentes: miles de estudiantes no tendrán clases hasta el 27 de octubre. Fuente: Shutterstock.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) lanzó una fuerte advertencia para los residentes de Washington y del noroeste pacífico de Estados Unidos. Las autoridades catalogaron a las fuertes lluvias como potenciales “inundaciones catastróficas”.

Los primeros reportes muestran un aumento rápido en los niveles de los ríos y una saturación extrema del suelo. Los organismos de emergencia siguen cada movimiento de esta tormenta que podría dejar daños de gran magnitud.

Alerta meteorológica: llegan inundaciones “catastróficas” y advierten cómo refugiarse

Las autoridades meteorológicas advirtieron que Washington y el noroeste de Oregón están bajo amenaza directa. En estas áreas, las lluvias persistentes ya provocaron deslizamientos de tierra y cortes en caminos locales. Los equipos de rescate permanecen desplegados ante posibles evacuaciones.

Los especialistas indicaron que la combinación de lluvias intensas y suelos debilitados crea un escenario donde cualquier incremento adicional en el caudal podría desbordar ríos y arroyos. La población fue instada a mantenerse informada y evitar zonas ribereñas.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre fuertes inundaciones. Fuente: Archivo.

¿Cuáles son los pronósticos sobre el frío extremo?

Mientras el noroeste enfrenta inundaciones peligrosas, una masa de aire ártico se desplaza por las Altas Llanuras del Norte hacia la región centro sur y el Atlántico Medio. Este fenómeno trae temperaturas casi récord y sensaciones térmicas peligrosas que pueden afectar a millones de personas.

La franja central del país también podría registrar nevadas intensas, sobre todo entre el Medio Oeste y los Apalaches Centrales. Estas condiciones, sumadas al frío severo, podrían complicar el tránsito y las tareas de asistencia.

Esto advierten los meteorólogos para las próximas semanas

Los meteorólogos coincidieron en que la tormenta continuará generando lluvias fuertes y un alto riesgo de inundaciones repentinas en Washington y Oregón. Las autoridades recomiendan preparar rutas alternativas, asegurar viviendas expuestas y seguir las indicaciones oficiales.

En paralelo, el avance del aire ártico se intensificará y dejará temperaturas peligrosamente bajas en amplias zonas del país. La combinación de frío extremo y eventos climáticos severos hace que los próximos días sean considerados de vigilancia permanente por parte de los organismos de emergencia.