Una terrible tormenta eléctrica se aproxima este viernes: cuáles son las zonas en alerta por lluvias intensas. Foto: Archivo

De acuerdo con el National Weather Service (NWS), un sistema de baja presión y altos niveles de humedad favorecen la aparición de lluvias y tormentas eléctricas hoy, especialmente en el sur y el este del territorio. Los meteorólogos advierten que las precipitaciones pueden ser localmente intensas y estar acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Según las autoridades climáticas, este patrón atmosférico mantiene en alerta a varios estados, con riesgo de anegamientos temporales y complicaciones en la circulación.

Zonas bajo alerta por lluvias y tormentas hoy

El NWS señaló que la Costa del Golfo concentra uno de los focos principales de inestabilidad. Estados como Texas, Luisiana, Mississippi y Alabama registran lluvias persistentes y tormentas aisladas en distintos momentos de la jornada. Ciudades como Houston y Nueva Orleans presentan alta probabilidad de precipitaciones, con acumulados que podrían provocar inundaciones urbanas puntuales.

En el Sudeste, áreas de Florida, Georgia y las Carolinas también enfrentan condiciones adversas. En este sentido, la combinación de aire cálido y húmedo aumenta la probabilidad de tormentas eléctricas breves pero intensas, especialmente durante la tarde y la noche.

Qué se espera para el resto del país, según el NWS

Más al norte, el Valle del Mississippi y el Atlántico Medio podrían experimentar lluvias intermitentes a medida que el sistema avance hacia el este. El NWS anticipó precipitaciones moderadas en estados como Tennessee, Kentucky, Virginia y Maryland, con menor riesgo de tormentas severas, aunque con posibles descargas eléctricas aisladas.

En contraste, el Oeste del país mantiene condiciones mayormente secas. En particular, California, Arizona y Nevada presentan tiempo estable, aunque con variaciones térmicas marcadas entre el día y la noche.