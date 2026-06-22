Las autoridades del estado de Louisiana advirtieron que aplicarán multas de hasta u$s 2.650 a quienes usen fuegos artificiales fuera de las zonas y horarios autorizados durante los festejos del 4 de julio. La sanción depende de la dirección exacta del residente, no solo de vivir en el estado.

La ley estatal permite la compra y el uso de pirotecnia de consumo, como bengalas y cohetes, pero solo en áreas no incorporadas y dentro de una ventana horaria específica. En Lafayette Parish , todos los municipios incorporados prohíben directamente su uso.

¿Qué cambia con esta medida sobre fuegos artificiales?

La diferencia clave está en el tipo de zona donde vive cada persona. Las áreas no incorporadas de Lafayette Parish habilitan el uso de pirotecnia del 25 de junio al 5 de julio, todos los días de 8 de la mañana a 10 de la noche , con una extensión hasta la 1 de la madrugada en la noche del 5 de julio por la festividad.

Quien encienda fuegos artificiales fuera de ese horario, o dentro de un municipio incorporado, podrá recibir una multa de hasta u$s 2.650. La ley también prohíbe que menores de 18 años posean, manipulen o compren pirotecnia, sin importar el tipo de zona.

Otras localidades de la región de Acadiana aplican reglas similares , aunque con variaciones puntuales:

En Abbeville, Crowley y Opelousas, el uso está restringido dentro de los límites urbanos, pero permitido en zonas no incorporadas.

En Iberia Parish, la prohibición es total en todo el territorio del condado, sin excepciones por zona.

En St. Tammany Parish, rigen disposiciones equivalentes a las de Lafayette.

Quien encienda fuegos artificiales fuera de ese horario, o dentro de un municipio incorporado, podrá recibir una multa de hasta u$s 2.650

¿Cómo afecta esta restricción de pirotecnia a los residentes?

El impacto es directo en el bolsillo: una multa de hasta u$s 2.650 puede aplicarse por cada infracción detectada, lo que convierte a la pirotecnia en un riesgo económico si no se respeta la normativa local. Por eso se recomienda confirmar el estatus de la zona antes de comprar fuegos artificiales.