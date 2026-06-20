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En el estado de Washington hay una norma estatal que le da carácter ilegal a una práctica muy común entre quienes manejan con su pareja o familiar al lado. Esta acción puede ser castigada con multas e incluso, hasta un año de cárcel.
Según el Código Revisado de Washington (RCW) en el que se incluyen tanto leyes estatales proclamadas como las votadas y aprobadas por la legislatura, en el capítulo 46.61, en la sección 665 se establece que este comportamiento es ilegal y conllevará una sanción.