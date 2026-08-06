La Corte Suprema de Maryland determinó que será mucho más difícil demandar a la ciudad de Baltimore por daños en la vivienda causados por backups de aguas residuales . El máximo tribunal estatal revirtió un veredicto que había favorecido a una familia afectada.

El fallo, conocido la semana pasada por mayoría de 5 a 2, estableció que ya no alcanza con probar el daño sufrido. Ahora quien demande deberá acreditar una conducta indebida del municipio.

¿Qué cambió con el fallo de la Corte Suprema de Maryland?

Hasta ahora, los residentes podían reclamar por “nuisance privada” con solo demostrar que el daño existió, sin probar negligencia. El máximo tribunal estatal eliminó ese estándar.

La jueza Brynja Booth, autora de la opinión mayoritaria, explicó que el reclamo debe mostrar una invasión “continua o recurrente”, y no un episodio aislado.

Los nuevos requisitos para demandar exitosamente incluyen:

Probar conducta intencional, negligente, imprudente o anormalmente peligrosa por parte de la ciudad.

Demostrar que el backup fue continuo o recurrente, no un hecho puntual.

Acreditar responsabilidad más allá del daño material sufrido.

El máximo tribunal estatal revirtió un veredicto que había favorecido a una familia afectada. Fuente: Freepik. Freepik

¿Cómo afecta esta decisión a los residentes de Baltimore?

El caso que originó el fallo involucró a una familia de Baltimore cuyo sótano se inundó con aguas cloacales durante 17 horas en diciembre de 2019. Un jurado le había otorgado más de 18.000 dólares .

La Corte Suprema de Maryland consideró que ese episodio no cumplía el nuevo estándar de “continuidad” y ordenó revertir el fallo a favor de la ciudad, sin nuevo juicio.

Para los residentes, esto implica que un solo incidente —por grave que sea— ya no garantiza una compensación automática del municipio.